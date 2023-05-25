В олімпійській федерації послали росіян: путіністи "проковтнули" рішення

Схоже, у рф деякі змирилися, що їх не хочуть бачити на міжнародних стартах

Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) продовжила усунення росіян та білорусів від міжнародних стартів. Напередодні глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР) Олена Вяльбе передбачила смерть Заходу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації. Примітно, що путіністка Вяльбе відмовилася коментувати чергове усунення, фактично "проковтнувши" його.

"Діюча політика FIS, яка не допускає участі російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у турнірах FIS, залишиться в силі до подальшого повідомлення", — йдеться у повідомленні FIS.

"Окрім того, що це було очікувано, мені нема чого сказати", — цитує главу ФЛГР Р-Спорт.

"Сама ситуація підказує, що FIS багато втрачає у фінансовому плані, в трансляціях і в усьому за відсутності російських спортсменів. І це буде продовжуватися, поки нас там не буде", — цитує старшого тренера збірної рф з лижних перегонів Матч ТВ.

Зазначимо, зазвичай, риторика росіян після таких новин межує з абсурдом. Наприклад, Вяльбе нещодавно заявила, що "на Україну ніхто не нападав", а російський чемпіон назвав чемпіонат світу з лижних перегонів "брудним" лише тому, що росіян туди не допустили.