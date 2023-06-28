300 мільйонів – вже не фантастика: у європейському футболі готується трансферна бомба

У світовому футболі може відбутися новий трансферний рекорд

Форвард ПСЖ та збірної Франції Кілліан Мбаппе залишається одним із найбажаніших футболістів для будь-якого європейського гранду. Висока вартість не лякає потенційних покупців, котрі готові заплатити за нього сотні мільйонів євро.

Головним претендентом на покупку француза вважався мадридський "Реал", але тепер у "вершкових" з’явився гідний конкурент — англійський "Ліверпуль", про що пише Marca.

За даними джерела, англійський клуб готовий виділити на трансфер Мбаппе значну суму 300 мільйонів євро. Саме такий цінник "повісили" на футболіста у ПСЖ.

Зазначимо, що "Реал" готовий заплатити за гравця 200 мільйонів євро відразу і ще 50 мільйонів у вигляді бонусу.

Мбаппе грає у складі клубу з Парижа серпня 2017 року. Минулого сезону він забив 41 гол і зробив 10 асистів у 43 матчах за паризьку команду у всіх турнірах.

Контракт француза розрахований до літа 2024 року і через небажання гравця продовжувати угоду ПСЖ розраховує її вигідно продати цього літа.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що стали відомі топ-10 найдорожчих футболістів світу.