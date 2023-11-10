"рф поставили на коліна": росія несподівано здалася, відкликавши всі позови з міжнародного суду

У рф розкритикували рішення російської влади

Всі російські спортивні федерації, які подали до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) позови на усунення, відкликали їх.

Про це повідомляє "Матч ТВ" із посиланням на джерело. Це рішення викликало переполох у мережі, адже де-юре рф погодилася з усуненням.

"Усі федерації, які подавали позови, відкликали їх. Було ухвалено рішення домовлятися, ніж сперечатися", — сказало джерело.

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Світлана Ішмуратова розкритикувала це рішення російської влади, зазначивши, що через це росія продовжує стояти на колінах. У мережі вважають, що російські спортивні чиновники дісталися стадії "приняття" санкцій.

"Напевно, було якесь централізоване рішення із цього приводу. Ми, звичайно, не володіємо інформацією з цього приводу, тому складно зараз це коментувати. Не знаю, що вони там вирішили, але виходить так, що знову на м’яких лапках. Не розумію Зараз це точно не вийде, та й не потрібно це взагалі.

Хочеться хоч трохи показати характер. Скільки можна ковтати образи? Усі б’ють і ставлять на коліна. Можливо, все-таки треба підвестися з колін і сказати своє вагоме слово? Сьогодні подали, завтра забрали… Не по-нашому це все. Відступати не можна", — цитує Ішмуратову "Матч ТВ".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Додамо, що в росії деякі вважають, що їх атлетів хочуть зробити біженцями та зрадниками.