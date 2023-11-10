"З росіян зробили біженців і зрадників": в рф закликали відмовитися від медалей

Російський тренер проти виступу росіян на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі

Тренер збірної росії з лижних перегонів Юрій Бородавко прокоментував рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), згідно з якою російські спортсмени можуть бути допущені до міжнародних змагань у нейтральному статусі та з рядом обмежень.

Відповідну заяву Бородавка наводить "Р-Спорт". За словами Юрія, з росіян зробили біженців і зрадників, а тому росії не варто виступати на міжнародних турнірах, щоб не ганьбитися.

– Чому ніхто не заперечував проти нейтрального статусу під час Олімпіади у 2018 та 2022 роках, а зараз вони категорично проти?

– Потрібно чітко розуміти, що таке нейтральний статус у 2018 році та нейтральний статус зараз. Усі федерації та сам МОК змінили вимоги.

Якщо ми подивимося вимоги, спортсмен має не залежати від держави, не має служити. Все це дискредитує, роблячи з нас біженців та зрадників. Я думаю, жодні медалі не варті цього.

Коли згадують чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, ніхто не каже, що вони були нейтральними атлетами, усі кажуть, що це російські спортсмени. Умови тоді ще були прийнятні, а те, що відбувається зараз... Сьогоднішні умови неможливо виконати просто з етичних міркувань.

Раніше повідомлялося, що в росії назвали місцеві змагання з лижних перегонів у Малинівці "Чемпіонські висоти" справжнім чемпіонатом світу. Нагадаємо, радянський чемпіон назвав клопами шведів, які відмовилися змагатися із росіянами.