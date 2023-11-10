"Из россиян сделали беженцев и предаталей": в рф призвали отказаться от медалей

Российский тренер против выступления россиян на международных соревнованиях в нейтральном статусе

Тренер сборной рф по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которой российские спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

Соответствующее заявление Бородавко приводит "Р-Спорт". По словам Юрия, из россиян сделали беженцев и предателей, а потому рф не стоит выступать на международных турнирах, чтобы не позориться.

– Почему никто не возражал против нейтрального статуса во время Олимпиады в 2018 и 2022 годах, а сейчас они категорически против?

– Нужно четко понимать, что такое нейтральный статус в 2018 году и нейтральный статус сейчас. Все федерации и сам МОК изменили требования.

Если мы посмотрим требования, спортсмен должен не зависеть от государства, не должен служить. Все это дискредитирует, делая из нас беженцев и предателей. Я думаю, никакие медали не стоят этого.

Когда вспоминают чемпионов и призеров Олимпийских игр, никто не говорит, что они были нейтральными атлетами, все говорят, что это российские спортсмены. Условия тогда еще были приемлемы, а то, что творится сейчас… Сегодняшние условия невозможно выполнить просто по этическим соображениям.

Ранее сообщалось, что в рф назвали местные соревнования по лыжным гонкам в Малиновке "Чемпионские высоты" настоящим чемпионатом мира. Напомним, советский чемпион назвал клопами шведов, которые отказались соревноваться с россиянами.