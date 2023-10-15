"Не сразу приняли": российский кузнец сравнил "мужа Аленки" с Эйфелевой башней

Статуя лыжника наделала шуму в сети

Арт-объект "Лыжник" в Кунгуре (Пермский край, рф), который в сети уже окрестили мужем "Аленки", может стать центром притяжения туристов, как Эйфелева башня в Париже.

Об этом в интервью Sports.ru заявил автор статуи, кузнец Антон Киряков. Он считает, что со временем его работу оценят.

– Критику как переживаете? Платона вон называют мужем "Аленки" (статуи в Нововоронеже, которую открыли в 2020 году, но вскоре демонтировали – Ред.).

– Да нормально реагирую. Пусть обсуждают. "Аленку" тоже не дураки делали. И даже этот взгляд, которых многих пугает, не просто так. Что-то автор в него вкладывал. А принять или не принять – это уже дело людей.

Так и у нас. Почему я вообще должен его объяснять? Это искусство. Почему они хотят красивое лицо? Это женщину надо рассматривать как женщину. А мужики на Урале, знаете, как выглядят? У нас тут не курорт, все трудятся. И спортсмен, только что пробежавший дистанцию, не выглядит как с обложки журнала.

Думаю, со временем эту работу оценят. В Париже Эйфелеву башню тоже не сразу приняли. Я не сравниваю, просто говорю о том, что иногда людям нужно время.

Ранее "Лыжник" в Кунгуре напугал советскую лыжницу-чемпионку, которая назвала статую ужасом.

Напомним, в Москве установили памятник советскому хоккеисту-вратарю, президенту Федерации хоккея россии Владиславу Третьяку, правда, некоторые в статуе разглядели маньяка Джейсона из киновселенной "Пятница 13-е".