Российских лыжников послали вслед за российским кораблем

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе считает, что в продлении отстранения российских лыжников виноваты норвежцы. Накануне Вяльбе оскорбила российскую рекордсменку Елену Исинбаеву, которая отреклась от российской армии и президента рф владимира путина.

Соответсвующее заявление Вяльбе доступно на "Матч ТВ". По ее мнению, норвежцы избавились от российских лыжников из-за страха конкуренции. Кроме того, Елена отметила, что спортивные чиновники хотят отстранить рф от ЧМ-2025 по лыжному спорту.

– Балом правят норвежцы.

– Все из‑за этого?

– Однозначно.

– Есть хоть какая‑то надежда, что будет принято какое‑то другое решение? Хоть когда‑то.

– Думаю, да. Примут, когда будет совсем другое название у всех этих международных организаций.

– Исключаем фактор норвежцев, какие настроения у представителей других стран?

– Не буду говорить, чтобы не подводить других людей.

– Без каких-либо эмоций приняли старое‑новое решение?

– Ну, а какие они тут могут быть? Мы же тоже общаемся, следим. Всю эту ситуацию знали и были готовы. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам.

Ранее Вяльбе призвала рф показать силу в так называемой "спецоперации" в Украине. До этого глава ФЛГР заявляла, что международный спорт страдает без россиян.