В рф обвинили целую нацию в бедах российских лыжников
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Российских лыжников послали вслед за российским кораблем
Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе считает, что в продлении отстранения российских лыжников виноваты норвежцы. Накануне Вяльбе оскорбила российскую рекордсменку Елену Исинбаеву, которая отреклась от российской армии и президента рф владимира путина.
Соответсвующее заявление Вяльбе доступно на "Матч ТВ". По ее мнению, норвежцы избавились от российских лыжников из-за страха конкуренции. Кроме того, Елена отметила, что спортивные чиновники хотят отстранить рф от ЧМ-2025 по лыжному спорту.
– Балом правят норвежцы.
– Все из‑за этого?
– Однозначно.
– Есть хоть какая‑то надежда, что будет принято какое‑то другое решение? Хоть когда‑то.
– Думаю, да. Примут, когда будет совсем другое название у всех этих международных организаций.
– Исключаем фактор норвежцев, какие настроения у представителей других стран?
– Не буду говорить, чтобы не подводить других людей.
– Без каких-либо эмоций приняли старое‑новое решение?
– Ну, а какие они тут могут быть? Мы же тоже общаемся, следим. Всю эту ситуацию знали и были готовы. Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам.
Ранее Вяльбе призвала рф показать силу в так называемой "спецоперации" в Украине. До этого глава ФЛГР заявляла, что международный спорт страдает без россиян.