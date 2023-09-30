Російських лижників послали за російським кораблем

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижному спорті Олена Вяльбе вважає, що у продовженні усунення російських лижників винні норвежці. Напередодні Вяльбе образила російську рекордсменку Олену Ісінбаєву, яка зреклася російської армії й президента рф володимира путіна.

Відповідна заява Вяльбе доступна на "Матч ТВ". На її думку, норвежці позбулися російських лижників через страх конкуренції. Крім того, Олена зазначила, що спортивні чиновники хочуть усунути рф від ЧС-2025 з лижного спорту.

– Балом заправляють норвежці.

– Все через це?

– Однозначно.

– Є хоч якась надія, що буде ухвалено якесь інше рішення? Хоч колись.

– Думаю так. Приймуть, коли буде зовсім інша назва всіх цих міжнародних організацій.

– Виключаємо фактор норвежців, які настрої у представників інших країн?

– Не говоритиму, щоб не підводити інших людей.

– Без будь-яких емоцій ухвалили старе нове рішення?

– Ну, а які вони можуть бути? Ми ж теж спілкуємося, стежимо. Всю цю ситуацію знали та були готові. Ці люди вже вирішують, яким чином не пустити нас у 2025 році на чемпіонат світу з лижних перегонів.

Раніше Вяльбе закликала рф показати силу в так званій "спецоперації" в Україні. До цього глава ФЛГР заявляла, що міжнародний спорт страждає без росіян.