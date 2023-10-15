"Не відразу прийняли": російський коваль порівняв "чоловіка Альонки" з Ейфелевою вежею

Статуя лижника наробила шуму у мережі

Артоб’єкт "Лижник" у Кунгурі (Пермський край, рф), який у мережі вже охрестили чоловіком "Альонки", може стати центром притягання туристів, як Ейфелева вежа в Парижі.

Про це в інтерв’ю Sports.ru заявив автор статуї, коваль Антон Кіряков. Він вважає, що згодом його роботу оцінять.

– Критику як переживаєте? Платона он називають чоловіком "Аьонки" (статуї в Нововоронежі, яку відкрили у 2020 році, але незабаром демонтували — Ред.).

– Та нормально реагую. Нехай обговорюють. "Альонку" теж не дурні робили. І навіть цей погляд, котрих багатьох лякає, не просто так. Щось автор у нього вкладав. А прийняти чи не прийняти – то це вже справа людей.

Так і ми. Чому я взагалі маю його пояснювати? Це мистецтво. Чому вони хочуть гарне обличчя? Це жінку треба розглядати як жінку. А мужики на Уралі знаєте, як виглядають? У нас тут не курорт, усі працюють. І спортсмен, який щойно пробіг дистанцію, не виглядає як з обкладинки журналу.

Думаю, згодом цю роботу оцінять. У Парижі Ейфелеву вежу теж не одразу прийняли. Я не порівнюю, просто кажу про те, що іноді людям потрібен час.

Раніше "Лижник" у Кунгурі налякав радянську лижницю-чемпіонку, яка назвала статую жахом.

Нагадаємо, в Москві встановили пам’ятник радянському хокеїсту-воротарю, президенту Федерації хокею росії Владиславу Третьяку, щоправда, дехто в статуї побачив маніяка Джейсона з кіновсесвіту "П’ятниця 13-те".