Скульптура вселяє жах

Артоб’єкт "Лижник" в Кунгурі (Пермський краю, рф), який в мережі вже охрестили чоловіком "Альонки", викликає шок.

Про це заявила триразова олімпійська чемпіонка (лижні естафети) та голова Федерації лижних перегонів росії (ФГЛР) Олена Вяльбе у коментарі ТАСС. Вяльбе назвала предмет російського мистецтва "жахом".

"Жах, я взагалі в шоці. Мені не сподобався цей пам’ятник, це взагалі якась понівечена людина. Мені надіслали фотографію — це жах, не знаю, що це за знущання. Не сподобалися зовнішність, обличчя", — сказала Вяльбе.

Напередодні біля лижної бази "Сніжинка" у Кунгурі встановили бронзову скульптуру "Лижник". Пам’ятник викликав неоднозначну реакцію у жителів міста та користувачів у мережі.

Нагадаємо, скандально відомий пам’ятник Альонці, встановлений у Нововоронежі (рф), демонтували через його "красу", пізніше скульптуру продали з аукціону за 2,6 мільйона рублів (близько 990 тисяч гривень, — Ред.).

Раніше Вяльбе заявила, що у продовженні усунення російських лижників нібито винні норвежці.