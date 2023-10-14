"Муж Аленки" в рф напугал советскую чемпионку (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скульптура внушает ужас
Арт-объект "Лыжник" в Кунгуре (Пермский край, рф), который в сети уже окрестили мужем "Аленки", вызывает шок.
Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка (лыжные эстафеты) и глава Федерации лыжных гонок россии (ФГЛР) Елена Вяльбе в комментарии ТАСС. Вяльбе назвала предмет российского искусства "ужасом".
"Ужас, я вообще в шоке. Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Мне прислали фотографию – это кошмар, не знаю, что это за издевательство. Не понравились внешность, лицо", – сказала Вяльбе.
Накануне около лыжной базы "Снежинка" в Кунгуре установили бронзовую скульптуру "Лыжник". Памятник вызвал неоднозначную реакцию у жителей города и пользователей в сети.
Напомним, скандально известный памятник Аленке, установленный в Нововоронеже (рф), демонтировали из-за его "красоты", Позже скульптуру продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей (около 990 тысяч гривен, — Ред.).
Ранее Вяльбе заявила, что в продлении отстранения российских лыжников якобы виноваты норвежцы.