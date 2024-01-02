Український шахіст став наймолодшим діючим гросмейстером у світі

Шахіст зробив серйозний ривок у кар’єрі

14-річний український шахіст Ігор Самуненков став наймолодшим діючим гросмейстером у світі.

Про це повідомляє suspilne. 2023 року українець виконав норму і став гросмейстером за рішенням Міжнародної шахової Федерації (FIDE).

Самуненков професійно займається шахами з восьми років. Два роки тому він отримав звання майстра FIDE, а рік тому — міжнародного майстра FIDE. У 2023 році українець завдяки вдалим виступам на чемпіонаті Європи-2023 у Словенії та турнірах в Угорщині та Польщі виконав норму на гросмейстера.

Таким чином, Самуненков випередив американця Абгіманью Мішру, який старший за українця на чотири місяці. У 2021 році Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії шахів у віці 12 років, 4 місяці та 25 днів.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з шахів з рапіду та бліцу в Узбекистані стався скандал. Спочатку російський гросмейстер Ян Непомнящий звинуватив організаторів у допомозі норвежцю Магнусу Карлсену, який виграв обидва турніри. Потім росіянин разом зі своїм співвітчизником влаштували цирк.