Юна російська спортсменка померла від грипу

Дівчина впала в кому, після чого померла

У РФ померла 20-річна російська шорт-трекістка Анастасія Середа.

Про це повідомляє пресслужба Союзу ковзанярів Росії (СКР) у telegram. У Союзі не уточнили, через що померла юна спортсменка, проте, за інформацією Р-Спорт, причиною смерті Середи є грип.

"Велику втрату зазнала ковзанярська родина — не стало Анастасії Середи. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Анастасії Світла пам’ять", — йдеться у повідомленні СКР.

Середа захворіла на грип ще минулого року, її поклали до лікарні. Потім 20-річна спортсменка впала в кому, а згодом померла.

Анастасія народилася 30 березня 2003 року. У 2022-2023 роках здобувала медалі на етапах Кубка Росії з шорт-треку, на змаганнях представляла Санкт-Петербург і Мордовію, була майстром спорту Росії. Середа – вихованка Спортивної школи олімпійського резерву. 2022 року вона перемогла на Кубку Росії у складі естафетної команди.

Раніше повідомлялося, що в січні 2024 року у віці 92 років пішов із життя легендарний бразильський футболіст і тренер Маріо Загалло.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року не стало знаменитого англійського футболіста "Манчестер Юнайтед" Боббі Чарльтона.