"Неповага до російського народу": РФ принизили на міжнародній арені

Російські фігуристи можуть виступати на міжнародній арені тільки під прапором іншої країни

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) у соцмережах у добірці з чинними чемпіонами Європи не згадав про громадянку РФ Анастасію Губанову, яка минулого року виграла ЧЄ під прапором Грузії.

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова в коментарі Р-Спорт назвала дії пресслужби ISU неповагою до російського народу. Пізніше пост із чемпіонами був видалений, а в новому було опубліковано фото Губанової.

"Губанова минулого року виграла чемпіонат Європи, але при цьому її не опублікували в анонсі. Це просто неповага до російського народу! ISU не має права так чинити, просто не має права", — вважає Тарасова.

Зазначимо, спочатку ISU опублікував фото бельгійки Луни Хендрікс, яка посіла друге місце на минулому ЧЄ, хоча переможницею Євро-2023 є Губанова, яка виступає за Грузію.

Переможний виступ Губанової на Євро-2023

Раніше повідомлялося, що знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Аліна Загітова розчарувала мережу, підтримавши президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, кандидатуру Путіна на президентських виборах у РФ також підтримала триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна.