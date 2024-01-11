Мессі може достроково завершити кар’єру у збірній Аргентини через указ президента країни Мiлея

Перед аргентинськими збірними та клубами нависла загроза дискваліфікації

Футбольні збірні та клуби Аргентини можуть бути відсторонені від міжнародних змагань. Така похмура перспектива з’явилася після декрету, підписаного нещодавно президентом країни Хав’єром Мілеєм.

Як повідомляє La Nacion, аргентинська спортивна конфедерація (CAD) обурена розпорядженням Мілея. Нещодавно обраний президент країни підписав декрет про необхідність та терміновість, згідно з яким усі футбольні клуби мають бути перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю.

CAD вважає цей президентський указ неконституційним. В Аргентині небезпідставно побоюються, що Футбольна конфедерація Південної Америки (СONMEBOL) може розцінити декрет Мілея як втручання держави у діяльність спортивних організацій. СONMEBOL, керуючись правилами та принципами ФІФА, отримає підстави усунути аргентинські клуби та збірні різного віку від участі у міжнародних змаганнях. А це означає, що чинні чемпіони світу з футболу на чолі з Лео Мессі втратять можливість захищати честь Аргентини у змаганнях під егідою ФІФА.

У схожій ситуації нещодавно опинилася бразильська футбольна федерація (CBF), президента якої Едналдо Родрігеса усунули з посади рішення суду в Ріо-де-Жанейро. Збірні та клуби Бразилії також опинилися на межі виключення з міжнародних змагань. Проте санкцій вдалося уникнути, оскількик кілька днів тому рішенням Верховного суду Бразилії Родрігес було відновлено на посаді президента СBF.

Раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному вручили футболку Мессі з незвичайним автографом. Також ми повідомляли, що матч збірних Аргентини та Бразилії ледь не був зірваний через заворушення на трибунах.