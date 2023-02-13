Головна технологічна зброя ЗСУ, переваги України та "Дія" для військових: 10 головних тез з інтерв'ю Федорова

Голова Мінцифри розповів багато цікавого про технологічні аспекти війни та подальші плани перетворення України в цифрову державу

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров дав розгорнуте інтерв'ю "РБК-Україна" про війну, кіберфронт, IT-галузь, нові функції "Дії" для держслужбовців, військових та українців за кордоном, та багато іншого.

"Телеграф" виділив для вас 10 тез про найважливіше.

Війна технологій

Українські військові мають технологічні успіхи завдяки:

Starlink, — це зв'язок на полі бою, важко уявити, як без них можна було б побудувати цю мережеву війну; БпЛА, — це очі бійців та можливість бити ворога системи ситуативної обізнаності, які дають в режимі реального часу наносити шари інформації на мапу, щоб приймати ефективні рішення.

Однак важко говорити, що у когось є перевага, — російські військові та, зокрема, "вагнерівці" з раціями та БпЛА можуть бути ефективними навіть без Starlink, до того ж, вони вчаться збивати українські дрони і мають більше фінансових ресурсів, щоб купувати нові продукти, БПЛА або використовувати засоби РЕБ.

"Зараз відбувається технологічна і організаційна війна. Хто швидше пристосовується до нових технологічних умов ведення війни, той, звичайно, перемагає на певній ділянці та стратегічно. Тому росіяни навчаються швидко, ми навчаємося швидко, але зараз нам потрібно бути попереду", — підкреслює Федоров.

Кібервійна

росія ще у листопаді та грудні 2021 року намагалася покласти інформаційні системи в Україні, як віддалено, так і фізично, і зараз досі кожного дня фіксуються десятки атак, — але Україна налагодила систему захисту від ворога.

Ми з вами не звертаємо увагу на те, що не болить. Кожного дня відбувається захист інформаційних систем. Але немає витоків інформації і всі системи функціонують, тому ми з вами цього не відчуваємо і думаємо, що цього, можливо, і не існує. Але насправді це просто системна злагоджена робота.

Я можу точно сказати, що в цьому напрямку ми захищені і успішно контратакуємо. Думаю, що зараз на кіберфронті у війні з росією перевага на нашому боці.

Ситуація зі SpaceX

В компанії Ілона Маска казали, що обмежують супутниковий зв’язок для управління дронами, мовляв, вони не хочуть використовувати цю технологію як зброю, — однак на зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink.

Декілька місяців тому були зміни від SpaceX у функціонуванні geofencing. Зараз же все працює. Я вважаю, що Ілон Маск є одним з найбільших приватних донорів для України. За нашими оцінками, вклад компанії SpaceX – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Тому сподіваємося, на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні.

Армія дронів

За 8 місяців проєкт "Армія дронів" на UNITED24 купив 1765 безпілотників на 3,4 млрд гривень, також було навчено вже більше 3500 пілотів для роботи з ними.

Збереження життів завдяки роботі дронів – це перше завдання проекту. Налаштувати системну роботу таким чином, щоб БПЛА використовувалися максимально ефективно. І по-друге, дрони допомагають бути максимально точними артилеристам, які б'ють по противнику. Це ключові цілі. А як їх досягати, це вже велика кількість проєктів – виробництво дронів в Україні, закупівля, підрахунок потреб, оцінка спроможностей, кристалізація доктрини ведення війни завдяки БПЛА, організаційні зміни, навчання пілотів, навчання командирів, логістика, розвиток системи ситуативної обізнаності. Це лише кілька факторів успіхів, які треба розвивати одночасно, щоб бути більш ефективними.

Плани "Дії" на 2023 рік

Ми закінчимо відцифровувати всі найпопулярніші сервіси в Україні. Якщо взяти 120-130 найпопулярніших послуг, а це 90% всіх звернень громадян до держави, то вони в цьому році будуть оцифровані.

"Дія" для військових

Наразі пропрацьовується цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси для ветеранів. Також Мінцифра долучилася до проекту трансформації ВЛК. Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях.

Але "Дію" точно не будуть використовувати, щоб відправляти повістки.

"Дія" для чиновників та бізнесу

"Дія" працюватиме для юридичних осіб. Це буде певна технологічна революція. Наприклад, якщо ви хочете стати підприємцем, можна буде зареєструвати свою справу. Ви зможете авторизуватися в "Дії" і система зрозуміє, що ви підприємець, керівник або засновник компанії. Ви зможете за кілька кліків делегувати електронний підпис іншим особам, бухгалтерам або іншим членам команди. І далі ми будемо нарощувати нові функції для юридичних осіб, зокрема, взаємодію з податковими органами.

Уряд вже працює на електронному документообігу і майже нічого не підписує "на папері", також розробляється проєкт, що дозволить через мобільний застосунок держслужбовцям отримувати більше послуг всередині уряду. Орієнтовно наприкінці весни вже запустять перші послуги і держслужбовці відчують, що таке справжня цифровізація.

Зростання IT-галузі

IT – це єдина галузь, яка зросла за 2022 рік, і зросла на непоганий відсоток. За даними НБУ, у 2022 році експорт ІТ-послуг із України зріс на 5,8% в порівнянні з 2021 роком — до 7,35 млрд доларів. І багато людей стали світчерами, перейшли і почали працювати в IT.

Такі компанії мають валютні доходи з-за кордону в тому числі і платять податки, на які Україна купляє зброю, а тому їх треба підтримувати.

Деякі IT-компанії сумнівалися, що українські спеціалісти зможуть справно працювати в умовах війни, проте з кожним місяцем компанії все більше адаптуються.

Турбота про українців за кордоном

За різними оцінками, з початку вторгнення з України виїхали близько 9 млн людей. Наразі є не так багато ситуація, коли "Дія" може допомогти їм, проте Мінцифра працює з МЗС і Мінюстом для того, щоб послуги, які пов'язані з консульствами і нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені.

У Варшаві відкрили центр "Дія.Бізнес", щоб залучати українців там, навчати, як вести бізнес онлайн, як відкривати бізнес і вести його в Україні.

"Велике питання освіти. Це не моя компетенція, але точно потрібно продовжити запускати освітні проекти для школярів, студентів і громадян будь-якого віку за кордоном. Нам потрібно давати цінність українцям за кордоном, щоб вони бачили, що ми дбаємо про них, що є можливості для розвитку", — каже Федоров.

Е-гривня

Ще до 24 лютого 2022 року була мова про проєкт електронної гривні, — він розвивається.

"Нещодавно мені презентували на базі продукту Stellar електронну гривню. Вони розробили перші транзакції на блокчейні, як можна відслідкувати рух цих коштів. Я написав лист до Нацбанку про те, що треба пришвидшити процес розвитку електронної гривні. За законодавством, в 2024 році НБУ вже має запустити пілоти, але ми хочемо запустити вже в цьому році, а не відкладати на наступний. Тому йде комунікація з Нацбанком і бізнесом", — підкреслює Федоров.