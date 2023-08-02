Не можуть воювати в Україні – полюватимуть на зебр: окупанти відправлять до Африки "труни з пропелером"

Вертоліт, що осоромився в Україні, вирушить до Африки.

Наприкінці липня в російському Санкт-Петербурзі пройшов форум "Росія-Африка", на якому диктатор Володимир Путін пообіцяв главам країн Чорного континенту всіляку підтримку. Серед останньої виявилися й постачання туди авіатехніки, наприклад ударних вертольотів Мі-28.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Мі-28 пропонувався африканцям під вивіскою "ударний гелікоптер, який підтвердив якість у зоні бойових дій". Але справа у тому те, що в зоні БД в Україні Мі-28 практично не з’являвся і був він дуже, дуже рідкісною пташкою. здебільшого всі завдання виконував Ка-52. І це неспроста", — стверджує експерт.

Вже з другої половини 2022 року ударні вертольоти Мі-28 перестали активно застосовувати у бойових діях через дуже високий рівень втрат. Причому не тільки від вогню противника, а й від технічних проблем, що виникають через серйозні експлуатаційні навантаження, поломок, виходу з ладу обладнання.

Коли сам по собі Мі-28 з’явився, він уже значно відставав від AH-64 Apache. її. І за 40 років експлуатації жоден недолік вертольота не був усунений. Причому була критична залежність від погодних умов, які могли призвести навіть до втрати керування машиною, дезорієнтації пілотів", — наголошує Олександр Коваленко.

В умовах похмурої погоди в Україні, навесні 2022-го, Мі-28 робили своїх пілотів сліпими та глухими, що у свою чергу перетворювало їх на легку мішень для мобільних груп із ПЗРК. Авіатори могли навіть не помітити мисливців за гелікоптерами, а комплекс озброєнь не дозволяв їх вражати на максимальній відстані.

У результаті Мі-28 почали застосовувати лише для пусків НАРів (некерованих авіаційних ракет) здалеку, а практично всі бойові завдання виконували Ка-52. Але й те лише тому, що вони вийшли менш "кривими", ніж Мі-28. Проте від масової загибелі в Україні це екіпажі вертольотів Ка-52 не рятувало.

"Загалом, "На тобі, небоже, що мені негоже". Вертоліт, що пішов у глибокий глухий кут за 40 років існування, абсолютно марний у реальних бойових діях, тепер сплавлятимуть до Африки. Ну, так, як транспорт для полювання на зебр цілком зійде, у серйозному конфлікті — труна з пропелером " .

Але навіть та техніка, яку окупанти "поліпшують" для себе, виявляється повним провалом. Як, наприклад, танки Т-72Б3М.