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Окупанти б’ють за позиціями ЗСУ потужною зброєю: чим ми можемо відповісти

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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ФАБ із УПМК
ФАБ із УПМК. Фото Відкриті джерела

Щодня на голови наших воїнів безкарно падають десятки таких

Останнім часом російські окупанти намагаються застосовувати нову чи покращену зброю, протистояти якій ЗСУ нездатні. Один із таких видів зброї – напівтонні фугасні авіабомби ФАБ-500, удосконалені за допомогою універсального модуля планування та корекції (УМПК).

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, з початку жовтня на позиції ЗСУ обрушилися вже близько 700 таких бомб. А одного разу за добу їх було 80, що є абсолютним рекордом.

Застосовувати свої кориговані авіабомби (КАБ) росіяни почали з весни, після того, як ЗСУ отримали на озброєння американські керовані "розумні бомби" JDAM. Намагаючись скопіювати нове озброєння ЗСУ, окупанти почали масово переробляти свої старі ФАБ-500 та ФАБ-250, найчастіше роблячи це досить халтурно.

Наприклад, на ФАБ-250 часто не спрацьовувала клямка пружинного механізму, тож бомба просто не вибухала, а на ФАБ-500 УПМК зазнавав перевантажень за вагою та аеродинамічних проблем. Зрештою, часто просто не спрацьовували тримачі бомб, тож пара таких "подарунків" впала на російське ж місто Білгород.

А за словами експерта зі зброї та головного редактора сайту Defence Express Олега Каткова, хоча подібна зброя і не надто точна, вона небезпечна для ЗСУ тим, що їй нема чого протиставити. Через дальність застосування в 70 км вдарити по літаках, що скидають такі бомби, ЗСУ можуть лише ЗРК С-300 і Patriot, яких небагато, або далекобійними керованими ракетами класу "повітря — повітря" типу AIM-120 або Meteor. Але для їхнього застосування потрібні винищувачі покоління "4+" — F-16, F-15, F/A-18, французький Dassault Rafale, шведський Gripen або європейський Eurofighter.

Олександр Коваленко попереджає, що кустарне виробництво УМПК набуло "промислових" масштабів і в тандемі із запасами авіаційних бомб, що дісталися у спадок від СРСР, дозволяє окупантам тільки нарощувати застосування КАБів.

"Це вкотре порушує питання комплексної нейтралізації російської тактичної авіації в повітрі і на землі", — резюмує експерт.

Раніше Олександр Коваленко попередив, що росіяни накопичують ракети для відновлення масованих ракетних ударів і у списку пріоритетних цілей очевидно стоїть Київ.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Літаки #Бомби