Джерело інфекції у вашій машині: як не захворіти через кондиціонер

Клімат-контроль здатний створити приємні умови не тільки для вас, але й для небезпечних мікроорганізмів

Літні автоподорожі перейшли на новий рівень комфорту із винайденням автомобільного клімат-контролю. Звісно, існують способи тримати машину в прохолоді і без кондиціонера, але вони швидше стануть у нагоді під час стоянки. В дорозі диво-пристрою рівних нема.

Але навіть такий корисний винахід може чаїти небезпеку. Як пише автоблог One Stop, без належного обслуговування кондиціонер може стати джерелом бактерій, в тому числі хвороботворних, або й навіть грибків.

Хто в кондиціонері живе?

Теплообмінник пристрою створює ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів. Яких тільки бактерій там не зустрінеш – від доволі поширених і знайомих нашому імунітету стрептококів та стафілококів до грізної легіонелли. Вона викликає особливий і дуже небезпечний вид пневмонії.

Якщо йдеться про грибки, то тут, певно, найнеприємніший сусід під час поїздки – аспергілла. Ця пліснява може спричинити чимало проблем у людей з послабленим імунітетом. Але й інші грибки цілком спроможні нашкодити своїми токсичними спорами, які в разі поганого догляду за клімат-контролем можуть потрапляти у повітря салону.

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Звідки вони беруться?

Окрім того, що середовище всередині кондиціонера саме по собі сприятливе для розвитку мікроорганізмів, в систему можуть потрапляти також дрібні комахи чи інші органічні часточки. А це вже живильний субстрат для небажаних попутників.

Що за запах?

Навіть якщо "мешканці" автокондиціонеру не завдадуть вам шкоди самі по собі, вони можуть під час поїздки здорово зіпсувати настрій запахом, який з’являється через присутність у пристрої мікроорганізмів. Власне, поява запаху, це вже серйозний сигнал до того, що проблему пора вирішувати, і чимшвидше.

На цьому все?

Ні. Потенційно небезпечні мікроорганізми – не єдина неприємність, яку можна підхопити від автомобільного клімат-контролю. Переохолодження – ще одна типова проблема, з якою стикаються користувачі систем кондиціювання. Перестарались з прохолодним обдувом, і ось у вас уже нежить чи кашель, отит, продуті м’язи шиї або навіть більш екзотичні проблеми на кшталт оперізуючого лишая.

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Що ж робити?

Якщо ви відчули, що ваш клімат-контроль ароматно сигналізує вам, що пора діяти, вирушайте на СТО. Кондиціонеру знадобиться заправка системи газом і обробка її спеціальним антибактеріальним очисником – про його наявність можна запитати окремо. Варто проводити також регулярну профілактику – її фахівці рекомендують повторювати кожні два роки.

А запобігти цьому якось можна?

Існує декілька способів підтримувати автокондиціонер у доброму стані. Найперший – своєчасне регулярне обслуговування системи і дозаправка газом. Золоте правило лікарів "профілактика краща, ніж лікування" працює і для техніки. Важливо також підтримувати в чистоті всі видимі елементи, з яких виходить кондиціоноване повітря. Всі решітки та отвори необхідно регулярно чистити, а в разі потреби – міняти. Не варто також надовго залишати систему без роботи. Навіть у зимові місяці важливо періодично "продувати" клімат-контроль. Так ви не пропустите момент, коли щось там таки заведеться, ну і просто проженете через систему повітря. Що ж до самостійної дезінфекції, то її можна зробити за допомогою спеціальних аерозольних засобів – вони продаються в автомагазинах.

А як бути з переохолодженням?

Небезпеку становить не так саме холодне повітря, як різкий перепад температури. Тож не вмикайте кондиціонер одразу на всю потужність. Сівши в авто з вулиці, поступово знижуйте температуру в салоні з кроком у 5 градусів. Дайте собі 10-15 хвилин, щоби адаптуватись до нових умов, і можете робити наступне пониження.

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Як повідомляв "Телеграф", запах з кондиціонера – не єдиний сигнал тривоги, який може подати вам ваша машина. Є кілька чітких ознак того, що вашому автомобілю пора на спочинок.