Источник инфекции в вашей машине: как не заболеть из-за кондиционера

Климат-контроль способен создать приятные условия не только для вас, но и для опасных микроорганизмов

Летние автопутешествия перешли на новый уровень комфорта с изобретением автомобильного климат-контроля. Конечно, существуют способы держать машину в прохладе и без кондиционера, но они скорее пригодятся во время стоянки. В дороге чудо-устройству равных нет.

Но даже такое полезное изобретение может таить опасность. Как пишет автоблог One Stop, без должного обслуживания кондиционер может стать источником бактерий, в том числе болезнетворных или даже грибков.

Кто живет в кондиционере?

Теплообменник устройства создает идеальную среду для размножения микроорганизмов. Каких только бактерий там не встретишь – от довольно распространенных и знакомых нашему иммунитету стрептококков и стафилококков до грозной легионеллы. Она вызывает особый и очень опасный вид пневмонии.

Если речь идет о грибках, то здесь, наверное, самый неприятный сосед во время поездки – аспергилла. Эта плесень может вызвать немало проблем у людей с ослабленным иммунитетом. Но и другие грибки вполне способны навредить своими токсичными спорами, которые в случае плохого ухода за климат-контролем могут попадать в воздух салона.

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Откуда они берутся?

Кроме того, что среда внутри кондиционера сама по себе благоприятна для развития микроорганизмов, в систему могут попадать также мелкие насекомые или другие органические частицы. А это уже питательный субстрат для нежелательных попутчиков.

Что за запах?

Даже если "жители" автокондиционера не нанесут вам вреда сами по себе, они могут во время поездки здорово испортить настроение запахом, появляющимся из-за присутствия в устройстве микроорганизмов. Собственно, появление запаха это уже серьезный сигнал к тому, что проблему пора решать, и побыстрее.

На этом все?

Нет. Потенциально опасные микроорганизмы – не единственная неприятность, которую можно подхватить от автомобильного климат-контроля. Переохлаждение – еще одна типичная проблема, с которой сталкиваются пользователи систем кондиционирования. Перестарались с прохладным обдувом, и вот у вас уже насморк или кашель, отит, продутые мышцы шеи или даже более экзотические проблемы вроде опоясывающего лишая.

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Что делать?

Если вы почувствовали, что ваш климат-контроль ароматно сигнализирует вам, что пора действовать, отправляйтесь на СТО. Кондиционеру понадобится заправка системы газом и обработка ее специальным антибактериальным очистителем – о его наличии можно спросить отдельно. Следует проводить также регулярную профилактику – ее специалисты рекомендуют повторять каждые два года.

А предотвратить это как-то можно?

Есть несколько способов поддерживать автокондиционер в хорошем состоянии. Первое – своевременное регулярное обслуживание системы и дозаправка газом. Золотое правило врачей "профилактика лучше, чем лечение" работает и для техники. Важно также поддерживать в чистоте все видимые элементы, из которых выходит кондиционированный воздух. Все решетки и отверстия необходимо регулярно чистить, а при необходимости – менять. Не следует также надолго оставлять систему без работы. Даже в зимние месяцы важно периодически "продувать" климат-контроль. Так вы не упустите момент, когда что-то там таки заведется, ну и просто прогоните через систему воздух. Что касается самостоятельной дезинфекции, то ее можно сделать с помощью специальных аэрозольных средств – они продаются в автомагазинах.

А как быть с переохлаждением?

Опасность представляет не столько холодный воздух, сколько резкий перепад температуры. Не включайте кондиционер сразу на всю мощность. Сев в автомобиле с улицы, постепенно снижайте температуру в салоне с шагом в 5 градусов. Дайте себе 10-15 минут, чтобы адаптироваться к новым условиям и можете делать следующее понижение.

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Как сообщал "Телеграф", запах из кондиционера – не единственный сигнал тревоги, который может предоставить вам ваша машина . Есть несколько четких признаков того, что вашему автомобилю пора на покой.