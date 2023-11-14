Українцям запропонували новий седан Citroen за 16 тисяч доларів

Він дуже економний

На український ринок виходить новий седан Citroen C-Elysee. Автомобіль пропонується у спеціальній версії за вигідною ціною та оптимальною кількістю оснащення салону.

Citroën C-Elysée є компактним седаном, який виробляється з 2012 року. З того часу автомобіль отримав декілька апгрейдів.

Що відомо про Citroen C-Elysee: технічні характеристики

Автомобіль має стильний та сучасний дизайн, характерний для бренду Citroën. Зручність та практичність були враховані при розробці екстер'єру та інтер'єру. Citroën C-Elysée має компактні розміри, тому найкраще підійде для міста. В автомобіля доволі просторий багажник — на 506 літрів.

Седан завжди вирізнявся економними двигунами. Версія LIVE, яка пропонується в Україні, оснащена 1,6-літровим бензиновим атмосферним двигуном, який може розвивати потужність в 115 кінських сил. Автомобіль пропонується з 5-ступеневою "механікою".

Довжина машини становить 442 см, колісна база 265 см. Ззаду для пасажирів буде достатньо місця.

У топовій комплектації седан має систему клімат-контролю, ABS та ESP, круїз-контроль, дві подушки безпеки, бортовий комп’ютер, сенсорний дисплей діагоналлю в 7 дюймів і багато іншого. Ціни на авто починаються з 600 тисяч гривень (у перерахунку на долар США виходить трішки більше, ніж 16 000).

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