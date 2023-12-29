Названо топ-10 найпопулярніших авто 2023 року

Ці автомобілі шукали і купували найчастіше

У рейтингу кращих автомобілів 2023 року у світі сталися значні зміни. Зокрема, покупці почали виявляти неабиякий інтерес до позашляховиків, адже вони мають високий кліренс.

Експерти з індійського журналу CarDekho назвали найпопулярніші автомобілі, які шукали користувачі. Розповідаємо про них детально.

Hyundai Creta

Hyundai Creta стала моделлю, яку найчастіше шукали у 2023 році, хоча востаннє оновлення вона отримала ще три роки тому. Проте автомобіль обладнаний цілим переліком різноманітних силових агрегатів та трансмісій, має багато сучасних функцій та доступну ціну. У 2024 році його повинні оновити, змінивши передню панель, вдосконаливши технології безпеки та додавши нові корисні опції.

Mahindra Thar

Mahindra Thar стала другою найпопулярнішою моделлю року, хоча в Україні про неї мало хто знає. Покупці цінують цей автомобіль завдяки доступній ціні, наявності як дизельних, так і бензинових силових агрегатів, що поєднуються з "механікою" та "автоматом" на вибір.

У 2023 році також з’явилася доступніша задньопривідна версія зі зменшеним 1,5-літровим дизельним двигуном. А наступного року у світ вийде 5-дверна версія.

Maruti Brezza

Індійська Maruti Brezza, більш відома в Європі як Suzuki Brezza, стала одним із найбільш продаваних позашляховиків не лише у своєму сегменті, але й на всьому автомобільному ринку. Машина обладнана 1,5-літировим бензиновим двигуном, яку можна придбати в парі з 5-ступеневою механікою або 6-ступеневим автоматом.

Tata Altroz

Tata Altroz — ще один преміум-автомобіль індійського виробництва. Попри те, що виробник Tata випускає бюджетні авто, вони не надто популярні в Україні. Поставляється машина з різними варіантами двигунів, включно з ГБО. А ще модель має просторий багажник та панорамний дах.

Tata Nexon

У вересні 2023 року Tata представила оновлений Nexon, який отримав багато нових функцій та більше видів трансмісій з новими двигунами.

У десятку найбільш продаваних авто увійшли також кросовер Maruti Fronx від Suzuki, мікропозашляховик Tata Punch, Suzuki Baleno, Suzuki Swift, і Tata Harrier.

Як повідомляв раніше "Телеграф", водії назвали топ-5 кращих позашляховиків на українському ринку. У п'ятірку лідерів увійшли автомобілі, які вражають своїми характеристиками та властивостями.