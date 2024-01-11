Не потрібно заряджати: у Нідерландах створили унікальний електрокар за $ 6 тисяч
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Ним можна керувати без водійського посвідчення
На виставці CES 2024, що проходить у Лас-Вегасі, показали дуже цікавий електрокар. Він важить всього 360 кг.
Це невеликий двомісний електромобіль, що розганяється до 45 км/год. Запас ходу його складає 100 кілометрів, повідомляється на офіційному сайті компанії.
Нідерландський міський електромобіль Squad Solar City Car коштуватиме трішки більш як 6 тисяч доларів. Його виробництво розпочнеться уже наступного року.
Що відомо про Squad Solar City Car
Відомо, що електрокар створили двоє винахідників з Нідерландів, які раніше працювали над електрокаром Lightyear. Він оснащений сонячними батареями. Цей електрокар буде працювати завдяки схожій технології.Батареї встановлено на даху. У Нідерландах їх можна зарядити за 1 день для 22 км запасу ходу.
Цікаво, що у Squad Solar City Car знімаються двері, тому авто може стати гольф-каром. Також можна скласти пасажирське сидіння — для перевезення вантажу. Є також невеликий відсік для вантажу за заднім сидінням.
Електрокар є малопотужним (4 кВт), і всього 5,5 кінських сил. Тому ним можна керувати з 16 років та без водійського посвідчення (у деяких країнах ЄС).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайці випустили новий електрокросовер за $21 тисячу. Це авто має запас ходу понад 500 км.