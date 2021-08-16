У Софійський собор привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика (ексклюзивні фото)

Виставка приурочена до 30-річчя незалежності України

У понеділок, 16 серпня, в національному заповіднику "Софія Київська" відкрили виставку, на якій представлені булава і оригінальна Конституція Пилипа Орлика.

Відкриття пройшло о 18:00 в присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і міністра культури Олександра Ткаченко, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що булаву і Конституцію привезли в Україну для виставки "Раритети української козацької держави — Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.: до 30-річчя незалежності України".

На урочистому відкритті були присутні тільки відомі діячі та журналісти, однак вже з вівторок, 17 серпня, будь-який бажаючий зможе побачити експонати своїми очима.

Також можете подивитися на них через об'єктив кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова:

Як повідомляв "Телеграф", булаву і Конституцію Пилипа Орлика вперше привезли в Україну зі Швеції.