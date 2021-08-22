Кличко не зміг зустрітися з Меркель в аеропорту і став героєм мемів

Дана ситуація не могла пройти повз користувачів мережі.

У неділю, 22 серпня, зі своїм прощальним візитом до Києва прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зустріти її в аеропорту "Бориспіль" приїхав мер столиці Віталій Кличко, однак охорона його не пропустила.

Ситуація, що склалася не могла просто так пройти повз увагу користувачів мережі, а тому деякі вже почали жартувати і робити меми.

Кличко не пустили до Меркель

Як повідомлялося раніше, Кличка не пропустили до Меркель, аргументувавши це тим, що того немає в списку запрошених.

Сам же мер Києва заявив, що на його досвіді таке виникає вперше, але додав, що силою прориватися крізь охорону не стане.

Нагадаємо, Меркель провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої багато уваги приділила темі переговорів в мінському і нормандському форматах.

Разом з тим, вона не стала давати Україні гарантій щодо поставок зброї для протидії збройної агресії РФ, а також дала невтішний прогноз щодо збереження транзиту газу.

Крім того, вона пояснила, чому не братиме участі у відкритті "Кримської платформи".