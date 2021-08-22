Кличко не смог встретиться с Меркель в аэропорту и стал героем мемов
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Данная ситуация не могла пройти мимо пользователей сети.
В воскресенье, 22 августа, со своим прощальным визитом в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Встретить ее в аэропорту "Борисполь" приехал мэр столицы Виталий Кличко, однако охрана его не пропустила.
Сложившаяся ситуация не могла просто так пройти мимо внимания пользователей сети, а потому некоторые уже начали шутить и делать мемы.
Как сообщалось ранее, Кличко не пропустили к Меркель, аргументировав это тем, что того нет в списке приглашенных.
Сам же мэр Киева заявил, что на его опыте такое возникает впервые, но добавил, что силой прорываться сквозь охрану не станет.
Напомним, Меркель провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой много внимание уделила теме переговоров в минском и нормандском форматах.
Вместе с тем, она не стала давать Украине гарантий относительно поставок оружия для противодействия вооруженной агрессии РФ, а также дала неутешительный прогноз относительно сохранения транзита газа.
Кроме того, она объяснила, почему не будет принимать участия в открытии "Крымской платформы".
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