Кличко не смог встретиться с Меркель в аэропорту и стал героем мемов

Данная ситуация не могла пройти мимо пользователей сети.

В воскресенье, 22 августа, со своим прощальным визитом в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Встретить ее в аэропорту "Борисполь" приехал мэр столицы Виталий Кличко, однако охрана его не пропустила.

Сложившаяся ситуация не могла просто так пройти мимо внимания пользователей сети, а потому некоторые уже начали шутить и делать мемы.

Кличко не пустили к Меркель

Как сообщалось ранее, Кличко не пропустили к Меркель, аргументировав это тем, что того нет в списке приглашенных.

Сам же мэр Киева заявил, что на его опыте такое возникает впервые, но добавил, что силой прорываться сквозь охрану не станет.

Напомним, Меркель провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой много внимание уделила теме переговоров в минском и нормандском форматах.

Вместе с тем, она не стала давать Украине гарантий относительно поставок оружия для противодействия вооруженной агрессии РФ, а также дала неутешительный прогноз относительно сохранения транзита газа.

Кроме того, она объяснила, почему не будет принимать участия в открытии "Крымской платформы".