Тривожні події не за горами, і Україна повинна діяти швидко, не чекаючи допомоги США — екс-посол

За словами дипломата, дуже скоро на Україну чекають тривожні події в оборонній сфері

США підтримують Україну, незважаючи на всі зміни, що відбуваються в їх країні. Однак, дуже багато залежить і від української влади, зокрема, що стосується реальної роботи для посилення стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном в оборонній сфері.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова правління Українського кризового медіа-центру та екс-посол України в США Валерій Чалий.

Екс-посол вважає, що питання збільшення підтримки України з боку НАТО залежить далеко не від обсягів ресурсів, що надаються американцями безкоштовно, а від уміння ними розпоряджатися.

"Наприклад, ми говоримо про додаткові 60 млн — це конкретна техніка, засоби для оборони і, звичайно, на таку суму ви не купите системи протиповітряної оборони. Це вже питання України. Нам потрібно сформувати фінансові ресурси для того, щоб розвивати такі здібності. Тому якогось масштабного прориву тут не очікується. Ми, я сподіваюся, отримаємо заплановані 407,5 млн на оборонну безпеку у цьому році. А вже на наступний треба закладати і лобіювати збільшення підтримки", — зазначив Чалий.

За його словами, Україні потрібно якісно змінити типи озброєння або інші оборонні засоби на наступний рік, і це повинно стосуватися і систем для контролю морського і повітряного простору, і військових літаків. США в цьому питанні можуть стати нашим партнером, але це зараз залежить і від України.

Чалий зазначив, що одна зустріч в Овальному кабінеті (Білий дім — ред.) президентів двох країн всі ці питання не вирішить. Для цього потрібна постійна робота над посиленням партнерства по лінії Київ-Вашингтон. І працювати в цьому напрямку потрібно дуже швидко.

За словами дипломата, дуже скоро на Україну чекають тривожні події в оборонній сфері і Києву слід діяти більш рішуче.

"Вже не за горами тривожні події — повзуче поглинання Білорусі Росією, їх спільні військові навчання з 10 по 16 вересня. Є погані сигнали, росіяни забороняють присутність моніторингової місії ОБСЄ в пунктах перетину кордону, а значить, це може свідчити про наміри завезення важкої техніки ( на Донбас — ред.). І це насторожує", — заявив він.

Екс-посол додав, що незабаром в Україну приїде міністр оборони США Ллойд Остін, а також має відбутися засідання Комісії стратегічного партнерства, де буде розглядатися поглиблення співпраці України та США в оборонній сфері. За їх результатами і можна буде зробити висновки.

Більше подробиць на цю тему читайте в інтерв’ю "Телеграфу": Валерій Чалий: Американці не хотіли, щоб частина розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського.