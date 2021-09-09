Тревожные события не за горами, и Украина должна действовать быстро, не ожидая помощи США - экс-посол

По словам дипломата, очень скоро Украину ожидают тревожные события в оборонной сфере

США поддерживают Украину, несмотря на все изменения, происходящие в их стране. Однако, очень многое зависит и от украинской власти, в частности, что касается реальной работы для усиления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном в оборонной сфере.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Экс-посол считает, что вопрос увеличения поддержки Украины со стороны НАТО зависит далеко не от объемов ресурсов, предоставляемых американцами бесплатно, а от умения ими распоряжаться.

"Например, мы говорим о дополнительных 60 млн — это конкретная техника, средства для обороны и, конечно, на такую сумму вы не купите системы противовоздушной обороны. Это уже вопрос Украины. Нам нужно сформировать финансовые ресурсы для того, чтобы развивать такие способности. Поэтому какого-то масштабного прорыва здесь не ожидается. Мы, я надеюсь, получим запланированные 407,5 млн долларов на оборонную безопасность в этом году. А уже на следующий надо закладывать и лоббировать увеличение поддержки", — отметил Чалый.

По его словам, Украине нужно качественно изменить типы вооружения или другие оборонительные средства на следующий год, и это должно касаться и систем для контроля морского и воздушного пространства, и военных самолетов. США в этом вопросе могут стать нашим партнером, но это сейчас зависит и от Украины.

Чалый отметил, что одна встреча в Овальном кабинете (Белый дом — ред.) президентов двух стран все эти вопросы не решит. Для этого нужна постоянная работа над усилением партнерства по линии Киев-Вашингтон. И работать в этом направлении нужно очень быстро.

По словам дипломата, очень скоро Украину ожидают тревожные события в оборонной сфере и Киеву следует действовать более решительно.

"Уже не за горами тревожные события — ползучее поглощение Беларуси Россией, их совместные военные учения с 10 по 16 сентября. Есть плохие сигналы, россияне запрещают присутствие мониторинговой миссии ОБСЕ в пунктах пересечения границы, а значит, это может свидетельствовать о намерениях завоза тяжелой техники (на Донбасс — ред.). И это настораживает", — заявил он.

Экс-посол добавил, что вскоре в Украину приедет министр обороны США Ллойд Остин, а также должно состояться заседание Комиссии стратегического партнерства, где будет рассматриваться углубления сотрудничества Украины и США в оборонной сфере. По их результатам и можно будет сделать выводы.

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