Бариги впарили не ті стимулятори: реакція українців на затримання Саакашвілі в Грузії

Поки дипломати розбираються з ситуацією, звичайні українці змагаються в дотепності.

Грузинський діяч Міхеїл Саакашвілі, який оголосив голодування, одна з помітних фігур в українській політиці. Його затримання в Тбілісі не могло залишитися непоміченим і породило хвилю жартів.

"Телеграф" зібрав найбільш цікаві з них.

Одна з популярних тем — виїзд Саакашвілі в Грузії, як реакція на події в політичному полі України. Частина авторів відзначають, що "при Порошенко такого не було".

Підозрюють і внутрішні проблеми в оточенні президента України Володимира Зеленського.

Відзначимо, що колишнього українського президента Петра Порошенка неодноразово згадували в контексті затримання Саакашвілі. Нагадаємо, Порошенко спочатку дав Саакашвілі громадянство, а потім позбавив його.

Висунули версії і про навмисне "попадання" в руки грузинської правоохоронної системи — в зв’язку з наближенням опалювального сезону.

Знову відродили популярний раніше мем про "бариг" — слово, яке часто повторював Саакашвілі щодо українських політиків, зокрема того ж Порошенка.

Згадали і про досягнення Саакашвілі в Україні за вісім років перебування і "реформаторства".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбільш памʼятні моменти роботи і перебування Саакашвілі в Україні. Нагадаємо, про його затримання в Тбілісі оголосили в 8 вечора 1 жовтня.