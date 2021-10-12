"Холод - це корисно": Комаровський відреагував на підвищення ціни на газ

На думку доктора, холод зменшує ризик ускладнень при ГРВІ

На тлі зростання тарифів на комунальні послуги перед початком опалювального сезону відомий лікар Євген Комаровський заявив, що холод у квартирах тільки сприятиме скороченню кількості хворих із респіраторними інфекціями.

Таку думку лікар висловив у ефірі телеканалу "Україна 24".

Комаровський на підтвердження своїх слів зазначив, що у 1992-1993 роках, коли в Україні була серйозна газова криза, він працював завідувачем відділення респіраторних інфекцій у обласній лікарні Харкова. І у той час, стверджує лікар, попри холод у квартирах дітей госпіталізували у пʼять разів менше, ніж зазвичай.

Причиною цього, за словами лікаря, є той факт, що холод набагато зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій.

Варто зазначити, що про газову кризу в Україні Кабмін говорив неодноразово, однак при цьому обіцяли не підвищувати тарифи. Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що природний газ для населення будуть продавати по 7,42 грн за кубометр, тобто зростання тарифів на опалення не буде. Однак ця обіцянка не поширювалося на бізнес і бюджетні установи, тарифи для яких в столиці хотіли підняти на 80%. Але по факту, як стверджують фахівці, комуналка в регіонах все-таки дорожчає, адже мери міст владі не вірять.

Як повідомляв "Телеграф", експерти переконані, що зростання цін на газ загрожує українцям не лише новими тарифами на опалення, але і підвищенням цін практично на всі товари і послуги.