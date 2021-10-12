"Холод — это полезно": Комаровский отреагировал на повышение цены на газ

По мнению доктора, холод уменьшает риск осложнений при ОРВИ

На фоне роста тарифов на коммунальные услуги перед началом отопительного сезона известный врач Евгений Комаровский заявил, что холод в квартирах только будет способствовать сокращению количества больных с респираторными инфекциями.

Такое мнение врач выразил в эфире телеканала "Украина 24".

Комаровский в подтверждение своих слов отметил, что в 1992-1993 годах, когда в Украине была серьезный газовый кризис, он работал заведующим отделением респираторных инфекций в областной больнице Харькова. И в то время, утверждает врач, несмотря на холод в квартирах детей госпитализировали в пять раз меньше, чем обычно.

Причиной этого, по словам врача, является тот факт, что холод намного уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций.

Стоит отметить, что о газовом кризисе в Украине Кабмин говорил неоднократно, однако при этом обещали не повышать тарифы. Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что природный газ для населения будут продавать по 7,42 грн за кубометр, то есть роста тарифов на отопление не будет. Однако это обещание не распространялось на бизнес и учреждения, тарифы для которых в столице хотели поднять на 80%. Но по факту, как утверждают специалисты, коммуналка в регионах все-таки дорожает, потому что меры городов власти не верят.

Как сообщал "Телеграф", эксперты убеждены, что рост цен на газ угрожает украинцам не только новыми тарифами на отопление, но и повышением цен практически на все товары и услуги.