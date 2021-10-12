Підсумки дня 12 жовтня: договір про "відкрите небо", перша "червона" зона в Україні

Вечірній дайджест ключових подій 12 жовтня.

Коронавірус в Україні

Лікарня

На ранок вівторка, 12 жовтня, в Україні зафіксували 11996 нових випадків коронавірусу, що на три тисячі більше, ніж днем раніше.

Лідером за новими випадками Covid-19 стала Харківська область.

Херсонську область відправлять в "червону" зону

Херсонська область

15 жовтня Херсонська область офіційно переходить в "червону" зону карантину. Таке рішення було прийнято під час засідання комісії ТЕБ та НС у вівторок.

Україна і ЄС підписали договір про "відкрите небо"

Літак

Україна підписала з Європейським союзом угоду про відкрите небо. Він дає українським авіакомпаніям можливість літати в будь-які країни ЄС і вимагає виконання європейських норм авіабезпеки. Також компанії з ЄС зможуть відкрити рейси в багато аеропорти України.

Разумков і Гетманцев влаштували перепалку в прямому ефірі

Гетманцев і Разумков

Після того, як Дмитро Разумков покинув пост голови Верховної Ради, його відносини з деякими депутатами від фракції "Слуга народу" тільки погіршилися. Зокрема, ексспікер парламенту посварився з главою фінансового комітету Данилом Гетманцева.