Итоги дня 12 октября: договор об "открытом небе", первая "красная" зона в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 38
Вечерний дайджест ключевых событий 12 октября.
Коронавирус в Украине
На утро вторника, 12 октября, в Украине зафиксировали 11996 новых случаев коронавируса, что на три тысячи больше, чем днем ранее.
Лидером по новым случаям Covid-19 стала Харьковская область.
Херсонскую область отправят в "красную" зону
15 октября Херсонская область официально переходит в "красную" зону карантина. Такое решение было принято во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС во вторник.
Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе"
Украина подписала с Европейским союзом договор про открытое небо. Он дает украинским авиакомпаниям возможность летать в любые страны ЕС и требует выполнения европейских норм авиабезопасности. Также компании из ЕС смогут открыть рейсы во многие аэропорты Украины.
Разумков и Гетманцев устроили перепалку в прямом эфире
После того, как Дмитрий Разумков покинул пост председателя Верховной Рады, его отношения с некоторыми депутатами от фракции "Слуга народа" только ухудшились. В частности, экс-спикер парламента поссорился с главой финансового комитета Даниилом Гетманцевым.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-