Итоги дня 12 октября: договор об "открытом небе", первая "красная" зона в Украине

Вечерний дайджест ключевых событий 12 октября.

Коронавирус в Украине

Больница

На утро вторника, 12 октября, в Украине зафиксировали 11996 новых случаев коронавируса, что на три тысячи больше, чем днем ранее.

Лидером по новым случаям Covid-19 стала Харьковская область.

Херсонскую область отправят в "красную" зону

Херсонская область

15 октября Херсонская область официально переходит в "красную" зону карантина. Такое решение было принято во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС во вторник.

Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе"

Самолет

Украина подписала с Европейским союзом договор про открытое небо. Он дает украинским авиакомпаниям возможность летать в любые страны ЕС и требует выполнения европейских норм авиабезопасности. Также компании из ЕС смогут открыть рейсы во многие аэропорты Украины.

Разумков и Гетманцев устроили перепалку в прямом эфире

Гетманцев и Разумков

После того, как Дмитрий Разумков покинул пост председателя Верховной Рады, его отношения с некоторыми депутатами от фракции "Слуга народа" только ухудшились. В частности, экс-спикер парламента поссорился с главой финансового комитета Даниилом Гетманцевым.