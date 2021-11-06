Підсумки дня 6 листопада: рекорд смертності від коронавірусу, смерть Звягільського, Ківа знову з автоматом
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Вечірній дайджест головних новин 6 листопада
Коронавірус в Україні
Показники захворюваності на коронавірус в Україні дещо знизилися щодо останніх днів. При цьому зафіксована кількість летальних випадків на добу (793) стала максимальною в Україні за весь період пандемії.
Сертифікати вакцинації в "Дії" тепер можна отримати за паспортом-книжкою
Українці, які мають паспорт-книжечку і бажають користуватися сертифікатом про вакцинацію через додаток "Дія", нарешті змогли отримати таку можливість.
Помер Юхим Звягільський
У Києві у віці 88 років помер Юхим Звягільський – відомий український політик родом із Донбасу. Його життя забрав коронавірус.
Ківа знову взявся за автомат
Нардеп Ілля Ківа вирішив поділитися з передплатниками тим, як він святкує 78-ту річницю визволення Києва. Знакову дату він вирішив відзначити розстрілом портрета Степана Бандери.
Втім, відповідь не змусила довго чекати. Члени організації Фрайкор нагадали українцям, що сьогодні у всьому світі також відзначається День пам’яті тварин, які загинули від рук людини та розстріляли портрет Ківи.
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