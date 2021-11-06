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Підсумки дня 6 листопада: рекорд смертності від коронавірусу, смерть Звягільського, Ківа знову з автоматом

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
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Головні події дня Новина оновлена 06 листопада 2021, 21:54
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 6 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Показники захворюваності на коронавірус в Україні дещо знизилися щодо останніх днів. При цьому зафіксована кількість летальних випадків на добу (793) стала максимальною в Україні за весь період пандемії.

Сертифікати вакцинації в "Дії" тепер можна отримати за паспортом-книжкою

Дія
Дія

Українці, які мають паспорт-книжечку і бажають користуватися сертифікатом про вакцинацію через додаток "Дія", нарешті змогли отримати таку можливість.

Помер Юхим Звягільський

Юхим Звягільський
Юхим Звягільський

У Києві у віці 88 років помер Юхим Звягільський – відомий український політик родом із Донбасу. Його життя забрав коронавірус.

Ківа знову взявся за автомат

Ілля Ківа
Ілля Ківа

Нардеп Ілля Ківа вирішив поділитися з передплатниками тим, як він святкує 78-ту річницю визволення Києва. Знакову дату він вирішив відзначити розстрілом портрета Степана Бандери.

Втім, відповідь не змусила довго чекати. Члени організації Фрайкор нагадали українцям, що сьогодні у всьому світі також відзначається День пам’яті тварин, які загинули від рук людини та розстріляли портрет Ківи.

Теги:
#Коронавірус #Юхим Звягільський #Ілля Ківа #Підсумки дня #Covid-19
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Помер Юхим Звягільський