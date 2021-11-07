Підсумки дня 7 листопада: погіршення ситуації з коронавірусом, черги на вакцинацію, втрати на Донбасі

Вечірній дайджест головних новин 7 листопада.

Коронавірус в Україні

Лікар

В Україні, попри вихідні, було зафіксовано 17 419 нових випадків інфікування коронавірусом.

Цього тижня були побиті всі можливі рекорди. У четвер зареєстрували максимальну в історії кількість нових хворих на коронавірус (27 377 випадків), а в суботу — найбільшу кількість смертей від COVID-19 (739 летальних випадків).

При цьому Україна вийшла на другий рядок у світовому рейтингу за кількістю нових смертей від COVID-19, поступившись першим рядком лише Росії.

Черги за вакцинами у Києві

Черга на вакцинацію

У неділю, 7 листопада, столиця, як і кілька попередніх тижнів, б’є рекорди відвідуваності центрів масової вакцинації. Кияни вишиковуються у довгі черги, чекаючи свого щеплення.

Обстріли на Донбасі

Донбас

Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, з яких двічі із застосуванням забороненої "мінської" зброї. Внаслідок обстрілу загинув український захисник, а ще двоє отримали поранення.

Андрій Шевченко — головний тренер "Дженоа"

Андрій Шевченко

Іменитий український ексфутболіст Андрій Шевченко, якого італійські ЗМІ сватали до "Дженоа", таки став головним тренером футбольного клубу з Генуї.