Укр

Итоги дня 7 ноября: ухудшение ситуации с коронавирусом, очереди на вакцинацию, потери на Донбассе

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Ключевые события дня Новость обновлена 07 ноября 2021, 20:41
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 7 ноября.

Коронавирус в Украине

Врач
Врач

В Украине несмотря на выходные было зафиксировано 17 419 новых случаев инфицирования коронавирусом.

На этой неделе были побиты все мыслимые рекорды. В четверг зарегистрировали максимальное в истории число новых больных коронавирусом (27 377 случаев), а в субботу — наибольшее число смертей от COVID-19 (739 летальных случаев).

При этом Украина вышла на вторую строку в мировом рейтинге по количеству новых смертей от COVID-19, уступив первую строку лишь России.

Очереди за вакцинами в Киеве

Очередь на вакцинацию
Очередь на вакцинацию

В воскресенье, 7 ноября, столица, как и несколько предыдущих недель, бьет рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраиваются в длинные очереди, ожидая своей прививки.

Обстрелы на Донбассе

Донбасс
Донбасс

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды с применением запрещенного "минском" оружия. Вследствие обстрелов погиб украинский защитник, а еще двое получили ранения.

Андрей Шевченко — главный тренер "Дженоа"

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

Именитый украинский экс-футболист Андрей Шевченко, которого итальянские СМИ сватали в "Дженоа", таки стал главным тренером футбольного клуба из Генуи.

Теги:
#Андрей Шевченко #Донбасс #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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