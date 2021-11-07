Итоги дня 7 ноября: ухудшение ситуации с коронавирусом, очереди на вакцинацию, потери на Донбассе

Вечерний дайджест главных новостей 7 ноября.

Коронавирус в Украине

Врач

В Украине несмотря на выходные было зафиксировано 17 419 новых случаев инфицирования коронавирусом.

На этой неделе были побиты все мыслимые рекорды. В четверг зарегистрировали максимальное в истории число новых больных коронавирусом (27 377 случаев), а в субботу — наибольшее число смертей от COVID-19 (739 летальных случаев).

При этом Украина вышла на вторую строку в мировом рейтинге по количеству новых смертей от COVID-19, уступив первую строку лишь России.

Очереди за вакцинами в Киеве

Очередь на вакцинацию

В воскресенье, 7 ноября, столица, как и несколько предыдущих недель, бьет рекорды по посещаемости центров массовой вакцинации. Киевляне выстраиваются в длинные очереди, ожидая своей прививки.

Обстрелы на Донбассе

Донбасс

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды с применением запрещенного "минском" оружия. Вследствие обстрелов погиб украинский защитник, а еще двое получили ранения.

Андрей Шевченко — главный тренер "Дженоа"

Андрей Шевченко

Именитый украинский экс-футболист Андрей Шевченко, которого итальянские СМИ сватали в "Дженоа", таки стал главным тренером футбольного клуба из Генуи.