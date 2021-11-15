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Підсумки дня 15 листопада: мігранти прорвали кордон Польщі, українцям дадуть гроші за вакцинацію

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 15 листопада 2021, 21:42
Ключові події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 15 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Новий тиждень та ранок понеділка, 15 листопада, Україна зустрічає з 10 802 новими випадками коронавірусу. Попри вихідні, кількість хворих, як і раніше, залишається на досить високому рівні.

Ще одна область України вирушає до "червоної зони"

Карантин
Карантин

Вінницька область почне жити за правилами максимально суворих обмежень уже з 00.00 четверга, 18 листопада.

Українцям заплатять за вакцинацію

Вакцинація
Вакцинація

Зеленський розповів, що кожен, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу, зможе отримати через додаток "Дія" 1000 гривень на свій рахунок. Однак витратити їх можна буде не на все.

Біженці проломили "стіну" з Польщею

Мігранти на кордоні Польщі
Мігранти на кордоні Польщі

Протистояння на білорусько-польському кордоні не вщухає вже кілька днів поспіль — мігранти зробили чергову спробу штурму кордону та знесли одну зі "стін", яка заважала їм на шляху до Євросоюзу.

Нове обличчя "Слуги народу"

Олена Шуляк
Олена Шуляк

На посаду голови партії "Слуга народу" затвердили народного депутата Олену Шуляк

Теги:
#Мігранти #Польща #Коронавірус #Підсумки дня #Олена Шуляк #Covid-19
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