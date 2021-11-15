Укр

Итоги дня 15 ноября: мигранты прорвали границу Польши, украинцам дадут деньги за вакцинацию

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных событий 15 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Новую неделю и утро понедельника, 15 ноября, Украина встречает с 10 802 новыми случаями коронавируса. Несмотря на выходные, количество больных по-прежнему остается на весьма высоком уровне.

Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"

Карантин
Карантин

Винницкая область начнет жить по правилам максимально строгих ограничений уже с 00:00 четверга, 18 ноября.

Украинцам заплатят за вакцинацию

Вакцинация
Вакцинация

Зеленский рассказал, что каждый, кто получил две дозы вакцины от коронавируса сможет получить через приложение "Дия" 1000 гривен на свой счет. Однако потратить их можно будет не на всё.

Беженцы проломили "стену" с Польшей

Мигранты на границе Польши
Мигранты на границе Польши

Противостояние на белорусско-польской границе не утихает уже несколько дней подряд — мигранты предприняли очередную попытку штурма границы и снесли одну из "стен", которая мешала им на пути к Евросоюзу.

Новое лицо "Слуги народа"

Елена Шуляк
Елена Шуляк

На должность главы партии "Слуга народа" утвердили народного депутата Елену Шуляк

Теги:
#Мигранты #Польша #Коронавирус #Итоги дня #Елена Шуляк #Covid-19
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