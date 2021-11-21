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Підсумки дня 21 листопада: День Свободи та Гідності, сутички під Офісом президента

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 21 листопада 2021, 20:24
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 21 листопада.

Коронавірус в Україні

Лікарня
Лікарня

На ранок неділі, 21 листопада, в Україні традиційно формально впала кількість нових випадків коронавірусу у порівнянні з суботою — за останню добу зафіксували трохи понад 10 тисяч нових хворих. Проте кількість госпіталізованих пацієнтів зросла.

День Свободи та Гідності

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Україна в неділю, 21 листопада, відзначає День Гідності та Свободи. З цієї нагоди у всіх містах вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності. Не стали винятком і перші особи держави, які квіти принесли до пам’ятника на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Зокрема, на заходах з’явився президент України Володимир Зеленський, що призвело до незначних провокацій.

Сутички перед ОПУ

ОП
ОП

Учасники масової акції у Києві вшанували пам’ять героїв Небесної сотні, після чого рушили до будівлі Офісу президента на Банкову вулицю. Однак там на них уже чекали силовики.

У центрі Москви на смерть розбився відомий автоблогер

Саїд Губденський
Саїд Губденський

У центрі Москви на Кутузовському проспекті в моторошній автомобільній аварії за участю трьох автомобілів загинув автоблогер Саїд Губденський та його пасажир, яким виявився президент федерації автомобільного та мотоциклетного спорту Дагестану Заур Ібрагімов.

Теги:
#Коронавірус #День Гідності і Свободи #Підсумки дня #Covid-19
ОПУ
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