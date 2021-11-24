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Підсумки дня 24 листопада: транш МВФ, мітинг антиприщепників, новий канцлер Німеччини

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 24 листопада 2021, 21:09
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 24 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знову зростає14 325 проти 12 729 днем раніше. Серед хворих — 287 медпрацівників та 1183 дитини.

Водночас запроваджуються нові правила адаптивного карантину у "жовтих зонах".

Мітинг противників вакцинації

Мітинг у Києві
Мітинг у Києві

У Києві біля будівлі Верховної Ради у середу, 24 листопада, збиралися противники вакцинації. Після збору під будинком парламенту кілька сотень людей рушили до будівлі СБУ.

Україна отримала від МВФ ще майже 700 мільйонів доларів

МВФ
МВФ

Україна одержала другу частину траншу від МВФ у рамках макрофінансової допомоги за програмою stand-by.

Новий канцлер Німеччини

Олаф Шольц
Олаф Шольц

У Німеччині партії 24 листопада уклали коаліційну угоду, і новим канцлером стане лідер соціал-демократів – 63-річний Олаф Шольц.

Теги:
#Київ #МВФ #Коронавірус #Олаф Шольц #Підсумки дня #Covid-19
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