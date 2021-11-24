Итоги дня 24 ноября: транш МВФ, митинг антипрививочников, новый канцлер Германии

Вечерний дайджест главных событий 24 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Количество новых заболевших коронавирусом в Украине снова растет — 14 325 против 12 729 днем ранее. Среди заболевших — 287 медработников и 1183 ребенка.

Вместе с тем вводятся новые правила адаптивного карантина в "желтых зонах".

Митинг противников вакцинации

Митинг в Киеве

В Киеве возле здания Верховной Рады в среду, 24 ноября, собирались противники вакцинации. После сбора под зданием парламента несколько сотен людей двинулись к зданию СБУ.

Украина получила от МВФ еще почти 700 миллионов долларов

МВФ

Украина получила вторую часть транша от МВФ в рамках макрофинансовой помощи по программе stand-by.

Новый канцлер Германии

Олаф Шольц

В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.