Укр

Итоги дня 24 ноября: транш МВФ, митинг антипрививочников, новый канцлер Германии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня Новость обновлена 24 ноября 2021, 21:09
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 24 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Количество новых заболевших коронавирусом в Украине снова растет — 14 325 против 12 729 днем ранее. Среди заболевших — 287 медработников и 1183 ребенка.

Вместе с тем вводятся новые правила адаптивного карантина в "желтых зонах". 

Митинг противников вакцинации

Митинг в Киеве
Митинг в Киеве

В Киеве возле здания Верховной Рады в среду, 24 ноября, собирались противники вакцинации. После сбора под зданием парламента несколько сотен людей двинулись к зданию СБУ.

Украина получила от МВФ еще почти 700 миллионов долларов

МВФ
МВФ

Украина получила вторую часть транша от МВФ в рамках макрофинансовой помощи по программе stand-by.

Новый канцлер Германии

Олаф Шольц
Олаф Шольц

В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.

Теги:
#Киев #МВФ #Коронавирус #Олаф Шольц #Итоги дня #Covid-19
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