Итоги дня 24 ноября: транш МВФ, митинг антипрививочников, новый канцлер Германии
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Вечерний дайджест главных событий 24 ноября.
Коронавирус в Украине
Количество новых заболевших коронавирусом в Украине снова растет — 14 325 против 12 729 днем ранее. Среди заболевших — 287 медработников и 1183 ребенка.
Вместе с тем вводятся новые правила адаптивного карантина в "желтых зонах".
Митинг противников вакцинации
В Киеве возле здания Верховной Рады в среду, 24 ноября, собирались противники вакцинации. После сбора под зданием парламента несколько сотен людей двинулись к зданию СБУ.
Украина получила от МВФ еще почти 700 миллионов долларов
Украина получила вторую часть транша от МВФ в рамках макрофинансовой помощи по программе stand-by.
Новый канцлер Германии
В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.
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