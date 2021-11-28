Підсумки дня 28 листопада: скандал із Бутусовим, Харків у "жовтій зоні"

Вечірній дайджест найголовніших подій 28 листопада.

Коронавірус в Україні

Лікарня

Станом на ранок неділі, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 нових випадків коронавірусу, що майже вдвічі менше за попередні показники. Однак, на вихідних приріст хворих на COVID-19 завжди падає через зменшення кількості тестів.

Водночас було ухвалено рішення вивести Харківську область з "помаранчевої" зони та повернути її до "жовтої".

Ізраїль закривається на карантин

Ізраїль

На території Ізраїлю діє карантин, який пов’язаний з новим варіантом COVID-19 "Омікрон". Головним обмеженням вважається поновлення заборони на приїзд іноземних громадян.

Бутусов потрапив під приціл ДБР

Юрій Бутусов

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало перевірки щодо оприлюдненого напередодні відео, на якому головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов стріляє з артилерійської установки.

Помер один із "батьків" російського року Олександр Градський

Олександр Градський

У віці 72 років помер іменитий російський виконавець та композитор Олександр Градський. Музиканта не стало у неділю, 28 листопада.