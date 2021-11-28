Укр

Итоги дня 28 ноября: скандал с Бутусовым, Харьков в "желтой зоне"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Ключевые новости дня Новость обновлена 28 ноября 2021, 20:53
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 28 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница
Больница

По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 новых случая коронавируса, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Однако, на выходных прирост больных COVID-19 всегда падает из-за уменьшения количества тестов.

Вместе с тем было принято решение вывести Харьковскую область из "оранжевой" зоны и вернуть ее в "желтую".

Израиль закрывается на карантин

Израиль
Израиль

На территории Израиля действует ужесточенный карантин, который связан с новым вариантом COVID-19 "Омикрон". Главным ограничением считается возобновление запрета на приезд иностранных граждан.

Бутусов попал под прицел ГБР

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверки относительно обнародованного накануне видео, на котором главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов стреляет из артиллерийского орудия.

Умер один из "отцов" русского рока Александр Градский

Александр Градский
Александр Градский

В возрасте 72 лет скончался именитый российский исполнитель и композитор Александр Градский. Музыканта не стало в воскресенье, 28 ноября.

Теги:
#Коронавирус #Юрий Бутусов #Итоги дня #Covid-19
Дмитрий Кулеба
Украина
"Не будет кровавого сафари": Кулеба объяснил применение "Байрактара" на Донбассе и упрекнул Германию
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
"Не будет кровавого сафари": Кулеба объяснил применение "Байрактара" на Донбассе и упрекнул Германию
Дата публикации
Категория
Спасатели более суток разгребают завалы дома
Взрыв дома в Новой Одессе: количество жертв выросло до трех (фото)
Дата публикации
Категория
Юрий Бутусов
Журналист Бутусов выстрелил из гаубицы и теперь им занялось ГБР
Дата публикации
Категория
Больница
Харьковская область вернулась в "желтую зону"
Дата публикации
Категория
Кадр из видео "When Harry met Santa"
"Санта тоже может любить": в Норвегии к годовщине снятия запрета однополых отношений выпустили трогательную рекламу