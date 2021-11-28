Итоги дня 28 ноября: скандал с Бутусовым, Харьков в "желтой зоне"

Вечерний дайджест главных событий 28 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница

По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 новых случая коронавируса, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Однако, на выходных прирост больных COVID-19 всегда падает из-за уменьшения количества тестов.

Вместе с тем было принято решение вывести Харьковскую область из "оранжевой" зоны и вернуть ее в "желтую".

Израиль закрывается на карантин

Израиль

На территории Израиля действует ужесточенный карантин, который связан с новым вариантом COVID-19 "Омикрон". Главным ограничением считается возобновление запрета на приезд иностранных граждан.

Бутусов попал под прицел ГБР

Юрий Бутусов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверки относительно обнародованного накануне видео, на котором главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов стреляет из артиллерийского орудия.

Умер один из "отцов" русского рока Александр Градский

Александр Градский

В возрасте 72 лет скончался именитый российский исполнитель и композитор Александр Градский. Музыканта не стало в воскресенье, 28 ноября.