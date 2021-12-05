Рус

Підсумки дня 5 грудня: нові правила карантину, смерть дитини на Миколаївщині

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Ключові події дня Новина оновлена 05 грудня 2021, 20:21
Ключові події дня

Вечірній дайджест 5 грудня.

Коронавірус в Україні

Лікар
Лікар

Станом на ранок неділі, 5 грудня, виявили 6622 нових випадків інфікування коронавірусом. У порівнянні з даними попередньої доби кількість хворих впала майже вдвічі.

Україна запроваджує нові обмеження

Карантин
Карантин

В Україні буде переглянуто карантинні обмеження, які в основному торкнуться "жовтої" зону. Змін насправді не так вже й багато, але вони помітно позначаться на житті невакцинованих громадян, а також людей, які отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусу.

Здебільшого вони стосуються областей у "жовтій" зоні, але й "червоні" регіони також перебудуються на новий ритм роботи.

Білорусь вручила Україні ноту протесту

Гелікоптер
Гелікоптер

Звинувачення Білорусі у "порушенні кордону" українськими військовими закінчилися врученням ноти протесту військовому аташе при посольстві України. Влада сусідньої країни також звинуватила Україну в уникненні діалогу.

Зниклого на Миколаївщині 9-річного хлопчика знайшли мертвим в очереті

Поліція
Поліція

На Миколаївщині майже добу розшукували 9-річного хлопчика з розладами здоров’я, який пішов з дому у невідомому напрямку. На жаль, пошуки дитини завершилися трагічно – його знайшли мертвим в очереті.

Теги:
#Миколаївська область #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
"Червоними" в Україні залишається 18 областей та столиця
Україна
В Україні змінюють умови карантину: що заборонено у "червоній" зоні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Червоними" в Україні залишається 18 областей та столиця
В Україні змінюють умови карантину: що заборонено у "червоній" зоні
Дата публікації
Категорія
Пошуки Артура Василишина
Гуляв із сестричкою та втік: розкрилися нові обставини загибелі 9-річного хлопчика на Миколаївщині
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
"Треба змушувати": Лавров відзначився новою нахабною заявою про Україну
Дата публікації
Категорія
Білорусь звинуватила Україну у порушенні кордону
Ситуація на кордоні загострюється: Білорусь вручила Україні ноту протесту
Дата публікації
Категорія
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"