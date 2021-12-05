Підсумки дня 5 грудня: нові правила карантину, смерть дитини на Миколаївщині

Вечірній дайджест 5 грудня.

Коронавірус в Україні

Лікар

Станом на ранок неділі, 5 грудня, виявили 6622 нових випадків інфікування коронавірусом. У порівнянні з даними попередньої доби кількість хворих впала майже вдвічі.

Україна запроваджує нові обмеження

Карантин

В Україні буде переглянуто карантинні обмеження, які в основному торкнуться "жовтої" зону. Змін насправді не так вже й багато, але вони помітно позначаться на житті невакцинованих громадян, а також людей, які отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусу.

Здебільшого вони стосуються областей у "жовтій" зоні, але й "червоні" регіони також перебудуються на новий ритм роботи.

Білорусь вручила Україні ноту протесту

Гелікоптер

Звинувачення Білорусі у "порушенні кордону" українськими військовими закінчилися врученням ноти протесту військовому аташе при посольстві України. Влада сусідньої країни також звинуватила Україну в уникненні діалогу.

Зниклого на Миколаївщині 9-річного хлопчика знайшли мертвим в очереті

Поліція

На Миколаївщині майже добу розшукували 9-річного хлопчика з розладами здоров’я, який пішов з дому у невідомому напрямку. На жаль, пошуки дитини завершилися трагічно – його знайшли мертвим в очереті.