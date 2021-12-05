В Україні змінюють умови карантину: що заборонено у "червоній" зоні

Для вільного відвідування більшості закладів українцям слід вакцинуватись двома дозами проти коронавірусу.

Починаючи із понеділка, 6 грудня, в Україні частково зміняться карантинні обмеження. Здебільшого вони стосуються областей у "жовтій" зоні, але й "червоні" регіони теж перелаштуються на новий ритм роботи.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі МОЗ, передає "Телеграф".

Що зміниться?

Головне "ноу-хау" жорсткого карантину відноситься до сертифікатів вакцинації проти COVID-19. Тепер документ, який підтверджує наявність одного щеплення, діятиме лише 30 днів. Раніше його термін обмежувався 120 днями.

Також "жовті" сертифікати більше не підійдуть для можливості потрапити на роботу чи громадські місця.

Що заборонено?

В областях "червоної" зони діє низка обмежень, на які не впливає навіть наявність різних ковідних документів. Серед таких моментів:

заборона на роботу освітніх закладів, якщо більше половини учнів та персоналу перебуває на самоізоляції;

неможливість перебування на вулиці без документів, які підтверджують особу;

заборона порушувати самоізоляцію без отриманого дозволу на такі дії.

Є й вимоги щодо роботи закладів певного типу. При цьому вони знімаються, якщо абсолютно всі співробітники та відвідувачі мають "зелений" сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від "корони".

До таких обмежень відносять роботу:

закладів громадського харчування (доставка та послуги "на виніс" дозволені);

торгово-розважальних центрів, театрів, кіно тощо;

непродовольчих магазинів та ринків;

спортзалів і басейнів;

освітніх установ (дитсадки та початкова школа функціонують як і раніше);

різних закладів культури.

Також накладається заборона на проведення масових заходів.

Хто працює як і раніше?

Найбільш спокійними у "червоній" зоні карантину можуть бути працівники АЗС, ветаптек, банків, звичайних аптек та продуктових магазинчиків. У цих місцях заборона відвідування людей не діє. Однак наявність маски та утримування дистанції все одно необхідне.

Слід зазначити, що станом на 5 грудня в Україні вимогам "червоної" зони відповідає 18 областей та столиця. Кіровоградська, Харківська, Чернівецька та Тернопільська області мають показники "жовтої" зони. До "помаранчевої" МОЗ відносить Закарпаття та Полтавщину.

Карантинне зонування в Україні на 5 грудня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що найближчим часом "червону" зону можуть залишити одразу два регіони. Проте один із них відмовився з низки причин, докладніше про які можна дізнатися у нашому матеріалі.