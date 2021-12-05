В Украине меняют условия карантина: что запрещено в "красной" зоне

Для свободного посещения большинства заведений украинцам следует вакцинироваться двома дозами против коронавируса

С понедельника, 6 декабря, в Украине частично изменятся карантинные ограничения. В основном они касаются областей в "желтой" зоне, но и "красные" регионы тоже перестроятся на новый ритм работы.

Такую информацию сообщили в пресс-службе Минздрава, передает "Телеграф".

Что изменится?

Главное "ноу-хау" ужесточенного карантина относится к сертификатам о вакцинации против COVID-19. Теперь документ, подтверждающий наличие одной прививки, будет действовать лишь 30 дней. Раньше его срок ограничивался 120 днями.

Также "желтые" сертификаты больше не подойдут для возможности попасть на работу или в общественные места.

Что запрещено?

В областях "красной" зоны действует ряд ограничений, на которые не влияет даже наличие различных ковидных документов. К таким моментам относится:

запрет на работу образовательных заведений, если более половины учащихся и персонала находится на самоизоляции;

невозможность пребывания на улицы без документов, подтверждающих личность;

запрет нарушать самоизоляцию без полученного разрешения на подобные действия.

Есть и те требования, которые касаются работы заведений определенного типа. При этом они снимаются, если абсолютно все сотрудники и посетители имеют "зеленый" сертификат вакцинации, негативный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от "короны".

К таким ограничениям относят работу:

заведений общепита (доставка и услуги "на вынос" разрешены);

торгово-развлекательных центров, театров, кино и т.п.;

непродовольственных магазинов и рынков;

спортзалов и бассейнов;

образовательных учреждений (детские сады и начальная школа функционируют по-прежнему);

различных заведений культуры.

Также накладывается запрет на проведений массовых мероприятий.

Кто работает по-прежнему?

Наиболее спокойными в "красной" зоне карантина могут быть работники АЗС, ветаптек, банков, обычных аптек и продуктовых магазинчиков. В этих местах запрет на посещение людей не действует. Однако наличие маски и удерживание дистанции все равно необходимо.

Следует отметить, что по состоянию на 5 декабря в Украине требованиям "красной" зоны отвечает 18 областей и столица. Кировоградская, Харьковская, Черновицкая и Тернопольская области имеют показатели "желтой" зоны. К "оранжевой" в МОЗ относят Закарпатье и Полтавщину.

Карантинное зонирование в Украине на 5 декабря

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ближайшее время "красную" зону могут покинуть сразу два региона. Однако один из них отказался по ряду причин, подробнее о которых можно узнать в нашем материале.