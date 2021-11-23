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На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Карантин в Україні Новина оновлена 23 листопада 2021, 11:37
Карантин в Україні

Перевірка COVID-документів залишиться у всіх областях

В Україні за останні дні дещо покращилася динаміка захворюваності коронавірусом, а у МОЗ заявили, що пік ковідної хвилі вже проходить. Деякі регіони на фоні спаду нових випадків COVID-19 почали виходити з "червоної" зони.

Де послаблять карантин найближчим часом — з’ясовував "Телеграф".

Так, напередодні МОЗ повідомило, що найближчим часом "червону" зону покинуть Львівська та Луганська області. У цих регіонах зменшилася і загальна кількість хворих, і рівень госпіталізацій. При цьому загальний відсоток захворюваності у Луганській області дорівнює 11,0% при нормі 20%. На Львівщині цей показник становить 15,2%.

Варто зазначити, що обидва регіони можуть перевести одразу у "жовту" зону.

При цьому ще три регіони України — Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області — станом на 22 листопада перебували у "жовтій" зоні і показники захворюваності коронавірусом там були у межах норми.

Водночас на Закарпатті, Полтавщині та Харківщині норму перевищує рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, тому зараз ці області віднесені до "помаранчевої" зони карантину. 

Що стосується решти областей, то у частині з них — Київ та область, Донеччина, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина, Херсонщина — нормі не відповідає лише один з показників епідемічної небезпеки (у більшості — рівень госпіталізацій). За умови покращення цього індикатору може йти мова про те, щоб карантин у цих регіонах послабити. 

Дані МОЗ
Дані МОЗ

Які правила карантину діють у регіонах?

Як і до цього, у всіх регіонах не залежно від карантинної зони залишається обовʼязковим носіння масок та необхідність дотримання безпечної дистанції.

Крім того, не скасовується правило про необхідність COVID-документів для міжобласних поїздок — результат тесту, сертифікат про вакцинацію чи довідка про одужання від COVID-19.

Правила карантину в Україні
Правила карантину в Україні

Нагадаємо, експерти кажуть, що Україну чекає ще одна хвиля коронавірусу і прогнозують її на грудень цього року

Також "Телеграф" повідомляв, що у "червоній" зоні карантину планують послабити обмеження у роботі громадського транспорту.

Теги:
#Україна #Правила #Карантин #Коронавірус #Червона зона #жовта зона
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