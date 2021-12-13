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Скачок коронавірусу в Україні: де найбільше хворих 13 грудня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 13 грудня 2021, 08:34
Коронавірус в Україні

У антилідерах захворюваності вже майже тиждень тримається столиця

В Україні після вихідних продовжує спостерігатися спад захворюваності на коронавірус — за добу виявили 4 073 нових випадків, що у порівнянні з попередніми даними на тисячу менше, а відносно даних суботи захворюваність впала у 2,5 раза. Таку ситуацію можна пояснити зниженням кількості тестувань у вихідні дні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Оновлені дані за добу мають такий вигляд:

  • госпіталізували — 1 456 пацієнтів (днем раніше — 2566), 
  • летальних випадків — 188 (до цього — 238),
  • одужали — 9 966 осіб (напередодні — 11 626).

При цьому найбільше нових випадків коронавірусу знову зафіксували у Києві — за добу у столиці захворіли 570 осіб. Варто зазначити, що першу сходинку антирейтингу столиця очолює вже майже тиждень. Також багато хворих було в Одеській (394) і Волинській (310) областях.

Найменше хворих виявили у Луганській (4), Херсонській (21) та Чернігівській (28) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 563 165 осіб;
  •  одужало – 3 205 879 осіб;
  •  летальних випадків – 91 215;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176. 

Як повідомляв "Телеграф" раніше, світом поширюється новий штам коронавірусу під назвою "Омікрон". В Україні через цю мутацію вже почали говорити про нову хвилю COVID-19, але і це не єдина загроза "Омікрону" — епідеміологи кажуть, що ним часто хворіють навіть вакциновані громадяни.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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