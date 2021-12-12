Більшість людей, які заразилися "Омікроном", були вакциновані — епідеміологи

"Омікрон" підхоплюють навіть люди, які раніше перенесли коронавірус

Американські епідеміологи б’ють на сполох — більшість випадків зараження "омікрон"-варіантом COVID-19 у країні виявлено у вакцинованих або перехворілих людей.

Такими результатами перших спостережень за пацієнтами поділилися у Центрі США з контролю над захворюваннями.

За словами директорки установи Рашель Валенські, станом на 11 грудня у всій Америці офіційно виявили лише 43 випадки захворювання на "Омікрон". При цьому 34 особи (79%) вже були вакциновані проти "корони".

Повної інформації не розкривають, але відомо, що частина людей отримала лише першу дозу вакцини, хоча були й ті, хто повністю пройшов курс імунізації.

Ще шестеро осіб, котрі підхопили "Омікрон", хворіють на коронавірус вже повторно. Це може означати, що навіть природні антитіла не надто ефективно протистоять новому варіанту ковіду.

Також епідеміологи США відзначають, що попри велику кількість хворих серед вакцинованих, наявність вакцини в організмі допомагає хворобі протікати в дуже легкій формі. Найчастіше у пацієнтів фіксується сильна загальна втома, кашель та закладеність носа (іноді повноцінний нежить).

З усіх захворілих на "Омікрон", лише одну людину було госпіталізовано. Вона пробула у лікарні лише два дні, а потім повернулася додому.

Така інформація, наголосила Рашель Валенські, не є абсолютно коректною з урахуванням кількісної вибірки пацієнтів, проте дає зрозуміти попередню картину перебігу хвороби. Тим часом дослідники продовжують працювати над з’ясуванням нових особливостей "омікрон"-варіанту.

Нагадаємо, що вчені по всьому світу вважають, що цей штам коронавірусу здатний стати більш "популярним", ніж "Дельта". Деякі навіть упевнені, що "Омікрон" витіснить свого попередника.

Також "Телеграф" підказував, коли українцям варто очікувати нової хвилі коронавірусу і чи буде вона пов’язана з "Омікроном".