Підсумки дня 13 грудня: звільнення Гогілашвілі, нові "жовті зони"

Вечірній дайджест найголовніших подій 13 грудня.

Коронавірус в Україні

Лікарня

В Україні після вихідних продовжує спостерігатися спад захворюваності на коронавірус — за добу виявили 4 073 нових випадків, що у порівнянні з попередніми даними на тисячу менше, а щодо даних суботи захворюваність впала в 2,5 раза.

Ще дві області залишають "червону зону"

Карантин

У Кабміні ухвалено рішення вивести ще два українські регіони з "червоної зони". Йдеться про Хмельницьку та Вінницьку області.

Заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі звільнили

Олександр Гогілашвілі

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який накинувся на співробітників поліції на блокпосту, закінчився його звільненням.

Сам же Гогілашвілі на тлі інформації про його звільнення заявив, що написав заяву самостійно і додав, що ситуація стала показовим прикладом.

Ілон Маск став людиною року

Ілон Маск

Найбагатша людина світу, засновник космічної компанії SpaceX, а також "технокороль" Tesla та жива легенда для фанатів криптовалют Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time.